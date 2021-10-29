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В Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах

Как подчеркнул в пятницу Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.

29 октября, 09:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Кремле отреагировали на заявления США и их союзников, в которых российские власти подвергаются критике по поводу применения закона о СМИ-иноагентах. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не будет прислушиваться к мнению других стран относительно своего законодательства.

"Речь идёт о нашем внутреннем законодательстве, мы не намерены его ни с кем обсуждать", — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, на днях Владимир Путин на встрече клуба "Валдай" пообещал главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, который в этом году получил Нобелевскую премию мира, что размытые критерии в законе об иноагентах будут анализироваться, и согласился с тем, что злоупотреблений быть не должно. И тем не менее "деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены", сказал президент.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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