В Кремле считают, что решение об обязательной вакцинации детей должны принимать специалисты
Ранее стало известно, что в России сейчас почти 60 тысяч несовершеннолетних лечатся от коронавируса. У половины пациентов из младшей возрастной группы проявляются острые симптомы болезни.
Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин
В Кремле открестились от решения вопроса о том, стоит ли вводить обязательную вакцинацию от коронавируса и QR-коды для детей. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, здесь выводы должны делать квалифицированные специалисты.
"Это должны всё-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов", — отметил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что в России сейчас почти 60 тысяч детей лечатся от коронавируса. У половины пациентов из младшей возрастной группы проявляются острые симптомы болезни, предупредили в Минздраве.
Напомним, что в Москве стартовал предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от ковида "Спутник V". В I этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних. Результаты позволили сделать заключение, что двукратная вакцинация "Спутником V" способна сформировать у подростков хороший поствакцинальный клеточный иммунитет.
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