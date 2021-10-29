В Кремле считают, что решение об обязательной вакцинации детей должны принимать специалисты

В Кремле открестились от решения вопроса о том, стоит ли вводить обязательную вакцинацию от коронавируса и QR-коды для детей. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, здесь выводы должны делать квалифицированные специалисты.

"Это должны всё-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов", — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в России сейчас почти 60 тысяч детей лечатся от коронавируса. У половины пациентов из младшей возрастной группы проявляются острые симптомы болезни, предупредили в Минздраве.

