"Хорошо, что его не будет": Футболист "Зенита" Ловрен оценил решение Карпина не вызвать Дзюбу в сборную России
Бывший капитан не играет за национальную команду с Евро-2020.
Фото © ФК "Зенит"
Защитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен поддержал решение Валерия Карпина не вызывать Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sport24.
"Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережёт свои голы для соперников "Зенита", — сказал Ловрен.
Отборочный матч сборных России и Хорватии состоится 14 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Напомним, что в конце сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний нападающий отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.
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