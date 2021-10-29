Юрист Соловьёв назвал "ощутимым рычагом поддержки" возможность изменения условий кредита из-за ковида

Сформулированные Центробанком рекомендации по реструктуризации кредитов для физических лиц, которые заболели коронавирусом или испытывают сложности с финансами из-за пандемии, имеют социальную направленность и обусловлены введением дополнительных антиковидных ограничений. Об этом в беседе с Лайфом заявил заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Отметим, что в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года в финансово-кредитное учреждение с заявлением об изменении условий кредитования могут обратиться физлица в связи со снижением дохода до уровня, не позволяющего выполнять обязательства, или в связи с подтверждением у них или у членов семьи CoViD-19. Кредиторам в данном случае рекомендуется удовлетворять заявления и принимать решения об изменении условий с даты обращения заёмщика по правилам, предусмотренным собственной программой реструктуризации займов.

"Остаётся надеяться, что, несмотря на то что письмо ЦБ носит рекомендательный характер, оно будет принято как руководство к действию во всех без исключения финансово-кредитных учреждениях страны, так как это является реальным и ощутимым рычагом поддержки людей в непростое время", — отметил Соловьёв.

Собеседник добавил, что озвученная ЦБ рекомендация касается и заёмщиков, реструктуризация долга которых была проведена ранее. Кроме того, можно ожидать, что штрафы и пени за ненадлежащее исполнение договора начисляться не будут.