Песков: "Газпром" открыт для поиска взаимоприемлемых вариантов с Молдавией
У сторон есть разногласия по вопросу поставок топлива из-за серьёзной задолженности республики, которая продолжает расти, заметил представитель Кремля.
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Мнения Молдавии и "Газпрома" по новому газовому контракту не сходятся, однако российская компания открыта для продолжения поиска взаимоприемлемых вариантов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что пока сторонам не удалось договориться. Кроме того, у Республики Молдова есть весьма серьёзная и растущая задолженность.
"Условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, "Газпром" открыт для продолжения контактов и поиска взаимоприемлемых вариантов", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, 22 октября в Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что это техническая процедура, необходимая для выделения денег на покупку топлива из альтернативных источников. В "Газпроме" тем временем предупредили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в Молдавии уже запланировали провести независимый аудит задолженности.
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