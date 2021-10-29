Песков: "Газпром" открыт для поиска взаимоприемлемых вариантов с Молдавией

Мнения Молдавии и "Газпрома" по новому газовому контракту не сходятся, однако российская компания открыта для продолжения поиска взаимоприемлемых вариантов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что пока сторонам не удалось договориться. Кроме того, у Республики Молдова есть весьма серьёзная и растущая задолженность.