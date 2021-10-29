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Песков: "Газпром" открыт для поиска взаимоприемлемых вариантов с Молдавией

У сторон есть разногласия по вопросу поставок топлива из-за серьёзной задолженности республики, которая продолжает расти, заметил представитель Кремля.

29 октября, 10:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP51KKbrPjo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gazpromphotos</a></p>

Фото © Instagram / gazpromphotos

Мнения Молдавии и "Газпрома" по новому газовому контракту не сходятся, однако российская компания открыта для продолжения поиска взаимоприемлемых вариантов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что пока сторонам не удалось договориться. Кроме того, у Республики Молдова есть весьма серьёзная и растущая задолженность.

"Условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, "Газпром" открыт для продолжения контактов и поиска взаимоприемлемых вариантов", — сказал представитель Кремля журналистам.

В Молдавии рассказали, что уже третий день ищут "точку соприкосновения" с "Газпромом"

В Молдавии рассказали, что уже третий день ищут "точку соприкосновения" с "Газпромом"

Напомним, 22 октября в Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что это техническая процедура, необходимая для выделения денег на покупку топлива из альтернативных источников. В "Газпроме" тем временем предупредили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в Молдавии уже запланировали провести независимый аудит задолженности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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