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Нефтяники на Ямале спасли замерзающего розового фламинго

Они отогрели птицу и сообщили о ситуации местным орнитологам, чтобы те забрали пернатого.

29 октября, 10:05
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/yanao_ru?w=wall-170441641_28428" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ямало-Ненецкий автономный округ</a></p>

Фото © VK / Ямало-Ненецкий автономный округ

Сотрудники предприятия "Газпром-Ноябрьскнефтегаз" спасли замерзающего розового фламинго, которого обнаружили на территории Спорышевского месторождения в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в посте в соцсети "ВКонтакте".

Мужчины отогрели птицу и рассказали о ситуации местным орнитологам, чтобы те забрали пернатого и помогли ему выжить.

Нефтяники на Ямале спасли замерзающего розового фламинго. Видео © "Вести-Ямал"

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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