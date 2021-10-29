Нефтяники на Ямале спасли замерзающего розового фламинго

Сотрудники предприятия "Газпром-Ноябрьскнефтегаз" спасли замерзающего розового фламинго, которого обнаружили на территории Спорышевского месторождения в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в посте в соцсети "ВКонтакте".

Мужчины отогрели птицу и рассказали о ситуации местным орнитологам, чтобы те забрали пернатого и помогли ему выжить.

Ранее Лайф рассказывал, как в Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку щенков. В компании сообщили, что это уже не первый случай, но сделать с этим организация ничего не может из-за отсутствия полномочий.