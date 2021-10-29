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В Кремле перенаправили в правоохранительные органы вопрос о задержании депутата Рашкина

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что видел сообщения в СМИ, однако разбираться со случившимся — прерогатива думского Комитета по этике.

29 октября, 10:08
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил вопросы об инциденте с задержанием, предположительно, во время незаконной охоты депутата Валерия Рашкина правоохранителям и главным природным ведомствам.

"Мы видели сообщения в СМИ — это первое. Собственно, наши, наверное, правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше, наверное, это опять же не наша прерогатива. Это прерогатива Комитета по этике Госдумы и самого охотника", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

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Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области, когда он, будучи пьяным, ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Парламентарий уверял, что он и его товарищ обнаружили убитое животное, решили разделать и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет 240 тысяч рублей, если убит самец, и 400 тысяч — если убита самка. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В Госдуме заявили, что готовы рассмотреть инцидент, однако пока никаких обращений по поводу происшествия не поступало, отметила член Комиссии по вопросам депутатской этики Елена Драпеко.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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Комментариев: 1

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Олег Михайлович Решетниковсегодня в 10:45

Ну вот Вам и портрет оппозиции в современной России Такой оппозиции хочется сказать "Неча пенять на зеркало коли у самого рожа крива". А эквилибристика с предвыборными лозунгами и деланое гневливое надувание щек - 'это пиар политических нанайских мальчиков рассчитанный на инфантильных и недалеких умом простофиль, кои составляют абсолютное большинство российского общества Оппозиционность в современной России - критерий нечистоплотности и лживости.

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