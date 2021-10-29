В Кремле перенаправили в правоохранительные органы вопрос о задержании депутата Рашкина

"Мы видели сообщения в СМИ — это первое. Собственно, наши, наверное, правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше, наверное, это опять же не наша прерогатива. Это прерогатива Комитета по этике Госдумы и самого охотника", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области, когда он, будучи пьяным, ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Парламентарий уверял, что он и его товарищ обнаружили убитое животное, решили разделать и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет 240 тысяч рублей, если убит самец, и 400 тысяч — если убита самка. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В Госдуме заявили, что готовы рассмотреть инцидент, однако пока никаких обращений по поводу происшествия не поступало, отметила член Комиссии по вопросам депутатской этики Елена Драпеко.