В Кремле перенаправили в правоохранительные органы вопрос о задержании депутата Рашкина
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что видел сообщения в СМИ, однако разбираться со случившимся — прерогатива думского Комитета по этике.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил вопросы об инциденте с задержанием, предположительно, во время незаконной охоты депутата Валерия Рашкина правоохранителям и главным природным ведомствам.
"Мы видели сообщения в СМИ — это первое. Собственно, наши, наверное, правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше, наверное, это опять же не наша прерогатива. Это прерогатива Комитета по этике Госдумы и самого охотника", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области, когда он, будучи пьяным, ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Парламентарий уверял, что он и его товарищ обнаружили убитое животное, решили разделать и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет 240 тысяч рублей, если убит самец, и 400 тысяч — если убита самка. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В Госдуме заявили, что готовы рассмотреть инцидент, однако пока никаких обращений по поводу происшествия не поступало, отметила член Комиссии по вопросам депутатской этики Елена Драпеко.
Комментариев: 1
Ну вот Вам и портрет оппозиции в современной России Такой оппозиции хочется сказать "Неча пенять на зеркало коли у самого рожа крива". А эквилибристика с предвыборными лозунгами и деланое гневливое надувание щек - 'это пиар политических нанайских мальчиков рассчитанный на инфантильных и недалеких умом простофиль, кои составляют абсолютное большинство российского общества Оппозиционность в современной России - критерий нечистоплотности и лживости.