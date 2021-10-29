Голикова назвала число регионов, где за неделю осложнилась ситуация с ковидом
Вице-премьер отметила, что необходимо помнить о крайне высокой нагрузке на систему здравоохранения.
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За прошедшую неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в 13 регионах России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Ситуация осложнилась в 13 регионах страны. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на систему здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного "зелёного" региона", — отметила вице-премьер.
Ранее Лайф рассказывал, что в России выявили 39 849 новых случаев коронавируса за сутки. При этом полностью излечиться от болезни за прошедшие 24 часа удалось 30 462 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 7 302 515.
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