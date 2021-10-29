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Голикова назвала число регионов, где за неделю осложнилась ситуация с ковидом

Вице-премьер отметила, что необходимо помнить о крайне высокой нагрузке на систему здравоохранения.

29 октября, 10:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За прошедшую неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в 13 регионах России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ситуация осложнилась в 13 регионах страны. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на систему здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного "зелёного" региона", — отметила вице-премьер.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России выявили 39 849 новых случаев коронавируса за сутки. При этом полностью излечиться от болезни за прошедшие 24 часа удалось 30 462 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 7 302 515.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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