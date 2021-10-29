Голикова назвала число регионов, где за неделю осложнилась ситуация с ковидом

За прошедшую неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в 13 регионах России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ситуация осложнилась в 13 регионах страны. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на систему здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного "зелёного" региона", — отметила вице-премьер.