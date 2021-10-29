Аналитик перечислил способы защититься от "игровых" финансовых пирамид
Зачастую граждане начинают доверять неизвестным фирмам, не изучив документацию об их деятельности, подчеркнул аналитик. По его мнению, если у компании нет лицензии, то связываться с ней не стоит.
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Эксперт в сфере информационной безопасности Александр Власов рассказал, как защититься от нового типа финансовых пирамид в форме "онлайн-инвестиционных игр". По его словам, существует несколько способов вычислить мошенников.
Власов подчеркнул, что первым признаком "явной пирамиды" является то, что человеку предлагают поучаствовать в каком-то деле, где нужно приводить новых участников. Кроме того, аналитик также призвал игнорировать обещания мошенников о высоких доходах. Он отметил, что зачастую граждане начинают доверять совершенно неизвестным компаниям, не изучив документацию об их деятельности.
"Есть ли у неё все необходимые лицензии и разрешения на инвестиционную деятельность, и, если на сайте все эти документы не опубликованы или они вызывают сомнения, тоже в этом не участвовать", — передаёт RT слова Власова.
Ранее Лайф сообщал, что в Центробанке предупредили о новом типе "игровых" финансовых пирамид. Как отмечают аналитики, на данный момент их не так много, но некоторые только начинают раскручиваться.
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