Аналитик перечислил способы защититься от "игровых" финансовых пирамид

Эксперт в сфере информационной безопасности Александр Власов рассказал, как защититься от нового типа финансовых пирамид в форме "онлайн-инвестиционных игр". По его словам, существует несколько способов вычислить мошенников.

Власов подчеркнул, что первым признаком "явной пирамиды" является то, что человеку предлагают поучаствовать в каком-то деле, где нужно приводить новых участников. Кроме того, аналитик также призвал игнорировать обещания мошенников о высоких доходах. Он отметил, что зачастую граждане начинают доверять совершенно неизвестным компаниям, не изучив документацию об их деятельности.

"Есть ли у неё все необходимые лицензии и разрешения на инвестиционную деятельность, и, если на сайте все эти документы не опубликованы или они вызывают сомнения, тоже в этом не участвовать", — передаёт RT слова Власова.