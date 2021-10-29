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Голикова назвала ответственных за продолжение эпидемии ковида

Вице-премьер призвала беречь себя и близких и напомнила также об ответственности за подделку ковидных сертификатов.

29 октября, 10:26
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Граждане, подделывающие документы о вакцинации от ковида, несут ответственность за продолжение эпидемии в стране. С таким заявлением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также напомнила таким людям об ответственности за подделку сертификатов по закону.

"Мы также призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов <…> и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию", — сказала она, призвав беречь себя и своих близких.

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Ранее Лайф сообщал, что СК по Курской области расследует дело о подделке сертификатов о вакцинации в поликлинике Курска. Сотрудники правоохранительных органов и врачи напомнили об уголовной ответственности за подобные деяния.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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