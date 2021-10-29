Голикова назвала ответственных за продолжение эпидемии ковида
Вице-премьер призвала беречь себя и близких и напомнила также об ответственности за подделку ковидных сертификатов.
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Граждане, подделывающие документы о вакцинации от ковида, несут ответственность за продолжение эпидемии в стране. С таким заявлением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она также напомнила таким людям об ответственности за подделку сертификатов по закону.
"Мы также призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов <…> и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию", — сказала она, призвав беречь себя и своих близких.
Ранее Лайф сообщал, что СК по Курской области расследует дело о подделке сертификатов о вакцинации в поликлинике Курска. Сотрудники правоохранительных органов и врачи напомнили об уголовной ответственности за подобные деяния.
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