Голикова назвала ответственных за продолжение эпидемии ковида

Граждане, подделывающие документы о вакцинации от ковида, несут ответственность за продолжение эпидемии в стране. С таким заявлением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также напомнила таким людям об ответственности за подделку сертификатов по закону.

"Мы также призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов <…> и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию", — сказала она, призвав беречь себя и своих близких.