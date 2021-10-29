Сын миллиардера Скоробогатько за 11 минут до огненного ДТП гнал на Tesla со скоростью 134 км/ч
Какую скорость развил электрокар в момент, когда его 21-летний владелец снёс столб, пока не понятно.
Фото © SHOT
21-летний сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Александра Скоробогатько, который накануне попал в ДТП на Tesla, за несколько минут до аварии гнал со скоростью 134 км/ч. Это зафиксировала дорожная камера, пишет SHOT.
Кроме того, по данным телеграм-канала, парень был трезв.
Напомним, электрокар Tesla разорвало пополам из-за столкновения со столбом в Новой Москве 28 октября. Оказалось, что авто принадлежит сыну бывшего депутата Госдумы Александра Скоробогатько. 21-летний парень сам был за рулём, ему удалось выжить, он получил лёгкие ушибы. А вот от Tesla за 10 млн не осталось почти ничего.
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