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Сын миллиардера Скоробогатько за 11 минут до огненного ДТП гнал на Tesla со скоростью 134 км/ч

Какую скорость развил электрокар в момент, когда его 21-летний владелец снёс столб, пока не понятно.

29 октября, 10:46
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/31745" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © SHOT

21-летний сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Александра Скоробогатько, который накануне попал в ДТП на Tesla, за несколько минут до аварии гнал со скоростью 134 км/ч. Это зафиксировала дорожная камера, пишет SHOT.

Кроме того, по данным телеграм-канала, парень был трезв.

За рулём сгоревшей в Москве Tesla находился сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Скоробогатько

За рулём сгоревшей в Москве Tesla находился сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Скоробогатько

Напомним, электрокар Tesla разорвало пополам из-за столкновения со столбом в Новой Москве 28 октября. Оказалось, что авто принадлежит сыну бывшего депутата Госдумы Александра Скоробогатько. 21-летний парень сам был за рулём, ему удалось выжить, он получил лёгкие ушибы. А вот от Tesla за 10 млн не осталось почти ничего.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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