Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу
Кроме того, рядом с убитым животным лежали инструменты. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, вернулся за товарищем, с которым и был задержан.
Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил в беседе с телеканалом RTVi, что тушу лося, с которой его задержали под Саратовом, он нашёл в лесу во время вечерней прогулки. Как утверждает парламентарий, из-за пандемии он уехал в места, где хорошо себя чувствует, а именно в Саратовскую область, там он зарегистрирован.
"Приехал к своим друзьям, пошёл погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошёл к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали", — рассказал коммунист.
Рашкин отметил, что, как только они "чуть-чуть отъехали", появилась "целая орда фээсбэшников, полиции, природоохранных структур". При этом депутат подчеркнул, что оружия у них не было, а машина, на которой они передвигались, была чистой. По словам парламентария, инструменты лежали с тушей, вместе с товарищем они взяли их, чтобы отвезти правоохранителям.
"Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация", — утверждает Рашкин.
Он добавил, что отказался давать показания без адвоката и ждёт официальную повестку. Кроме того, Рашкин заявил, что не был пьян, когда управлял машиной, а проходить медицинское освидетельствование отказался из-за опасения провокаций.
"Это же Саратовская область, здесь сфальсифицировать результаты можно элементарно, поэтому не стал с ними связываться. Будем судиться", — заключил депутат.
Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области, когда он, будучи пьяным, ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Парламентарий уверял, что он и его товарищ обнаружили убитое животное, решили разделать и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет 240 тысяч рублей, если убит самец, и 400 тысяч, если убита самка. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В Госдуме заявили, что готовы рассмотреть инцидент, однако пока никаких обращений по поводу происшествия не поступало, отметила член Комиссии по вопросам депутатской этики Елена Драпеко.
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