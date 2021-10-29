Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил в беседе с телеканалом RTVi, что тушу лося, с которой его задержали под Саратовом, он нашёл в лесу во время вечерней прогулки. Как утверждает парламентарий, из-за пандемии он уехал в места, где хорошо себя чувствует, а именно в Саратовскую область, там он зарегистрирован.

"Приехал к своим друзьям, пошёл погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошёл к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали", — рассказал коммунист.

Рашкин отметил, что, как только они "чуть-чуть отъехали", появилась "целая орда фээсбэшников, полиции, природоохранных структур". При этом депутат подчеркнул, что оружия у них не было, а машина, на которой они передвигались, была чистой. По словам парламентария, инструменты лежали с тушей, вместе с товарищем они взяли их, чтобы отвезти правоохранителям.

"Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация", — утверждает Рашкин.

Он добавил, что отказался давать показания без адвоката и ждёт официальную повестку. Кроме того, Рашкин заявил, что не был пьян, когда управлял машиной, а проходить медицинское освидетельствование отказался из-за опасения провокаций.

"Это же Саратовская область, здесь сфальсифицировать результаты можно элементарно, поэтому не стал с ними связываться. Будем судиться", — заключил депутат.