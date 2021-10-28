Киллер с долгами: Кто такой Скрипкин и за что он расправился с семьёй банкира Яхонтова 55-летний убийца семьи экс-банкира Михаила Яхонтова пытался скрыться в Европе, но был задержан в Белоруссии и во всём сознался. После чего свёл счёты с жизнью. Что связывало Скрипкина и Яхонтова? 28 октября, 16:25 Коллаж © LIFE. Фото © Столица С, © OK / Виктор Аносов

В четверг появились новости о киллере, который расправился в Москве с Михаилом Яхонтовым, его женой и восьмилетним сыном.

Убийцу удалось отследить при помощи камер видеонаблюдения. Им оказался бывший партнёр Яхонтова по бизнесу — 55-летний уроженец Симферополя Андрей Скрипкин. Он какое-то время передвигался по Москве на Hyundai Solaris белого цвета, который сразу же объявили в розыск. Благодаря системе "Поток" установили, что он пересёк границу с Белоруссией и двигался дальше по направлению к европейской границе. Возможно, ему просто не хватило времени — вчера его задержали белорусские милиционеры при выходе из отеля. При нём нашли немецкий кинжал и четыре охотничьих ножа.

Скрипкина заочно арестовал Кунцевский суд Москвы, и его должны были сегодня передать в руки российских силовиков. Однако сегодня ранним утром убийца экс-банкира свёл счёты с жизнью в ИВС Витебска.

Незадолго до гибели Скрипкин дал признательные показания. По одной версии, убийство произошло в ходе внезапной ссоры между деловыми партнёрами, а с женой и ребёнком Яхонтова он расправился как с опасными свидетелями. По другой — Скрипкин совершил умышленное убийство, чтобы отомстить экс-банкиру за какие-то неисполненные обязательства или что-то у него получить. Якобы Скрипкин навестил Яхонтова в воскресенье вечером, связал его скотчем и пытал до утра понедельника.

Не исключено, что Яхонтов стал опасным свидетелем для Скрипкина. Осенью следователи решили возобновить дело о хищениях в "Смоленском банке", связав его с расследованием об аферах в "Роснано". Госкорпорация перевела в банк 738 млн рублей незадолго до его банкротства. По этому делу могли привлечь и Скрипкина. Он мог быть связан с "Роснано" через американскую компанию Swiss Capital LLC, которая числилась соучредителем одной из первых компаний Скрипкина — "Нардо". Эта же компания учредила фирму "Инвест-центр". Её директор Андрей Кудряшов одновременно был и директором "дочки" "Роснано" — компании "Термоинтех".

Скрипкин закончил Севастопольское военное училище, дважды был женат, имеет взрослую дочь. С нулевых активно занимался бизнесом — в базе СПАРК есть информация о десятке его компаний, но почти все они на сегодня ликвидированы. Судя по базе судебных приставов, Скрипкин был по уши в долгах — 2017-м убийца был должен три миллиона, в 2019-м долг увеличился до 19 млн, в марте 2021-го долг вырос до 93 млн.

Фото © ФССП РФ

У Скрипкина в Москве осталось две квартиры. Одна из них в Крылатском по улице Осенней площадью 275,8 кв. м оценивается по кадастру в 71 млн рублей. Ещё одна квартира у Скрипкина была в подмосковном Ногинске. Также убийца ездил на старом "лексусе". Скрипкин до последнего отбивался от судебных приставов, рискуя потерять все эти активы.

В настоящее время Скрипкин являлся полноправным владельцем лишь одной компании ООО ГК "Славянская тройка" (ООО ГК СТ). В контрагентах фирмы упоминался и "Смоленский банк". В 2016 году ГК СТ выручила 716 млн рублей. После начала уголовного дела о хищении в банке финансовая деятельность фирмы практически прекратилась.

Фото © СПАРК

В 2017 году вместе с крымским бизнесменом Леннуром Сеттаровым Скрипкин организовал фирму "Салтанат", занимающуюся торговлей топливом. Впоследствии Скрипкин передал свою долю Сеттарову. Сегодня "Салтанат" — успешное предприятие с миллиардной выручкой. Ещё одно предприятие по производству нефтепродуктов — ООО "Петролеум транснейшнл компани" — Скрипкин продал в 2017-м некой Ольге Марковой. Впрочем, оставшись директором предприятия.

Проблемы родом из Смоленска

После того как имя убийцы стало известно, экс-директор "Смоленского банка" Павел Шитов капслоком опубликовал в своём твиттере его фамилию, сопровождая её восклицательными знаками. Сам Шитов скрылся от следствия на Украине. Именно при его участии из банка были выведены 600 млн рублей, за что потом сидел Яхонтов и другие коллеги.

В своё время Яхонтов возглавлял московское отделение "Смолбанка", где Скрипкин был одним из заёмщиков. В то время он занимался торговлей алкоголем в подмосковном Ногинске. Также Скрипкин основал несколько компаний под маркой "Содружество".

В 2016 году было возбуждено дело о хищениях в "Смоленском банке", в марте 2019 года финансиста Михаила Яхонтова приговорили к шести годам заключения, признав виновным в преднамеренном банкротстве, он долгое время возглавлял московский филиал банка. Поскольку Яхонтов довольно долго отсидел в СИЗО, ему удалось выйти на свободу уже в 2020-м. После освобождения Яхонтов поселился со второй супругой и их общим сыном в одной из башен элитного ЖК "Воробьёвы горы" — шикарная трёхкомнатная квартира была записана на мать Яхонтова.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило иск, согласно которому только лично Яхонтов должен был отдать около двух миллиардов рублей. Деньги банкир не вернул и начал процедуру банкротства. 7 сентября Яхонтова объявили банкротом. В течение двух месяцев должники имеют право подавать апелляции и делить оставшееся имущество банкира. После прохождения банкротства Яхонтов бы полностью очистился перед законом. У финансово образованного банкира вполне могли быть припрятаны на свободе деньги, на которые мог охотиться Скрипкин.

Авторы Станислав Сенькин