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Подмосковный школьник умер во время игры в догонялки

Смерть наступила за несколько минут до прибытия скорой помощи. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

29 октября, 10:54

Фото © Pixabay

В одном из дворов посёлка Биокомбинат Московской области 12-летний мальчик умер во время игры с друзьями в догонялки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

В ходе игры погибший убегал от водящего, но вдруг почувствовал себя плохо и упал на землю без сознания. В этот момент друзья испугались и позвали родителей, которые вызвали скорую помощь.

"Врачи уже ничем не могли помочь школьнику и констатировали смерть. Ребёнок скончался сразу, до прибытия скорой помощи", — сообщил собеседник.

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Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причины его смерти. По факту случившегося полиция и ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области проводят проверку.

Ранее двое взрослых погибли и трое детей пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Якутии. Несовершеннолетние сейчас находятся в больнице. Среди жертв — молодой человек 1999 г.р. и женщина 1990 г.р.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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