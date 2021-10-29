Подмосковный школьник умер во время игры в догонялки
Смерть наступила за несколько минут до прибытия скорой помощи. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
Фото © Pixabay
В одном из дворов посёлка Биокомбинат Московской области 12-летний мальчик умер во время игры с друзьями в догонялки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
В ходе игры погибший убегал от водящего, но вдруг почувствовал себя плохо и упал на землю без сознания. В этот момент друзья испугались и позвали родителей, которые вызвали скорую помощь.
"Врачи уже ничем не могли помочь школьнику и констатировали смерть. Ребёнок скончался сразу, до прибытия скорой помощи", — сообщил собеседник.
Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причины его смерти. По факту случившегося полиция и ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области проводят проверку.
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