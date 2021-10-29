Кто может получить QR-код без прохождения полной вакцинации, объяснили в Минздраве

Россияне могут получить QR-код уже после первой дозы двухкомпонентной антиковидной вакцины, если проходят ревакцинацию или ранее уже переболели ковидом. Таким образом, в Минздраве РФ подтвердили возможность появления QR-кода без прохождения полной вакцинации.

"Сертификат с QR-кодом может быть доступен после получения уже первого компонента двухкомпонентной вакцины только в случае повторной вакцинации или при вакцинации после перенесённого ранее заболевания CoViD-19", — передаёт Ura.ru сообщение пресс-службы ведомства.

При этом в министерстве отметили, что при первичной вакцинации от инфекции QR-код оформляется только после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины. На данный момент этот код действует в течение года.