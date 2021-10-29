Кто может получить QR-код без прохождения полной вакцинации, объяснили в Минздраве
При этом в ведомстве отметили, что те, кто делает прививку впервые, получат сертификат лишь после введения второй дозы препарата.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Россияне могут получить QR-код уже после первой дозы двухкомпонентной антиковидной вакцины, если проходят ревакцинацию или ранее уже переболели ковидом. Таким образом, в Минздраве РФ подтвердили возможность появления QR-кода без прохождения полной вакцинации.
"Сертификат с QR-кодом может быть доступен после получения уже первого компонента двухкомпонентной вакцины только в случае повторной вакцинации или при вакцинации после перенесённого ранее заболевания CoViD-19", — передаёт Ura.ru сообщение пресс-службы ведомства.
При этом в министерстве отметили, что при первичной вакцинации от инфекции QR-код оформляется только после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины. На данный момент этот код действует в течение года.
Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России регионы постепенно возвращают коронавирусные ограничения. В частности, возобновляется система QR-кодов, без которых нельзя попасть в большинство общественных мест. При этом, например, в Севастополе систему ужесточили ещё больше, запретив без QR-кода выезд из города. Кроме того, все регионы РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан. Как правило, это работники сферы услуг, здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащие.
Комментариев: 0