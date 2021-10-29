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Сборная России победила в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

Золотые медали получат Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

29 октября, 11:13
<p>Фото © Danilo Di Giovanni/Getty Images</p>

Фото © Danilo Di Giovanni/Getty Images

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповом многоборье на чемпионате мира. Первенство проходит в японском Китакюсю.

Золотые медали получат Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также с пятью мячами они набрали 88,350 балла.

Второе место заняла сборная Италии, получившая 86,000 балла. Бронзовые медали выиграли гимнастки из Белоруссии (85,400).

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На недавней Олимпиаде в Токио сборная России стала второй в групповом многоборье. Наша команда уступила болгаркам, которые на ЧМ в Китакюсю не выступали.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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