Сборная России победила в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
Золотые медали получат Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.
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Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповом многоборье на чемпионате мира. Первенство проходит в японском Китакюсю.
Золотые медали получат Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также с пятью мячами они набрали 88,350 балла.
Второе место заняла сборная Италии, получившая 86,000 балла. Бронзовые медали выиграли гимнастки из Белоруссии (85,400).
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На недавней Олимпиаде в Токио сборная России стала второй в групповом многоборье. Наша команда уступила болгаркам, которые на ЧМ в Китакюсю не выступали.
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