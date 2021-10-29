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"Мелочь, а приятно": Эксперт Субботин оценил предложенную депутатом ГД льготу для пенсионеров-водителей

При этом наш собеседник указал, что выступление парламентария Сухарева можно расценивать как собственный пиар.

29 октября, 11:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Автоэксперт Вячеслав Субботин оценил новые льготы, которые для российских пенсионеров-автомобилистов предложил ввести депутат Госдумы Иван Сухарев. По словам собеседника Лайфа, речь идёт о небольших деньгах, которые для пожилых людей могут быть существенными.

"Налогов и так берут много: и за землю, и за дачу, на которой работают пенсионеры, и за гараж, и за теплицы — за всё подряд. И здесь хотя бы сделать какой-то шаг в сторону пенсионеров. Небольшая потеря для бюджета. Людям будет приятно — не более того. Это символический шаг. Мелочь, а приятно", — сказал нам автоэксперт.

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По его словам, выступление парламентария Сухарева можно расценивать как собственный пиар — не более того.

"Ну какая тут помощь пенсионерам? Сам по себе налог небольшой — 500 рублей в год. Пенсионеров этих мало, налогов и так на них хватает. Они все на дачах живут, а налоги там большие. Автомобилей, которые подпадают под эту категорию, немного (автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. — Прим. Лайфа). Поэтому это только пиар-ход", — пояснил эксперт.

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По его мнению, подобной инициативой Сухарев лишь хочет заявить о себе и смысла в его предложении никакого нет. Эксперт отметил, что должен быть системный подход. Как считает Субботин, предложение вряд ли примут.

"Системный подход — это убрать совсем налог с транспорта, потому что это должно было быть заложено в бензине, и в бензине это тоже заложено. Кто больше ездит, тот больше и платит. Акциз большой оставили, а налог не убрали. Об этом говорили четыре-пять лет назад. И всё так и осталось — и налог, и акциз", — подчеркнул специалист.

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Если нет системного подхода, то освобождение ряда пенсионеров от уплаты налога тоже не подходит, заключил автоэксперт.

Ранее в России предложили ввести ещё одну льготу для многодетных семей. В Москве поддержали такую норму, и омбудсмен считает необходимым распространить практику на всю страну.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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