Автоэксперт Вячеслав Субботин оценил новые льготы, которые для российских пенсионеров-автомобилистов предложил ввести депутат Госдумы Иван Сухарев. По словам собеседника Лайфа, речь идёт о небольших деньгах, которые для пожилых людей могут быть существенными.

"Налогов и так берут много: и за землю, и за дачу, на которой работают пенсионеры, и за гараж, и за теплицы — за всё подряд. И здесь хотя бы сделать какой-то шаг в сторону пенсионеров. Небольшая потеря для бюджета. Людям будет приятно — не более того. Это символический шаг. Мелочь, а приятно", — сказал нам автоэксперт.

По его словам, выступление парламентария Сухарева можно расценивать как собственный пиар — не более того.

"Ну какая тут помощь пенсионерам? Сам по себе налог небольшой — 500 рублей в год. Пенсионеров этих мало, налогов и так на них хватает. Они все на дачах живут, а налоги там большие. Автомобилей, которые подпадают под эту категорию, немного (автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. — Прим. Лайфа). Поэтому это только пиар-ход", — пояснил эксперт.

По его мнению, подобной инициативой Сухарев лишь хочет заявить о себе и смысла в его предложении никакого нет. Эксперт отметил, что должен быть системный подход. Как считает Субботин, предложение вряд ли примут.

"Системный подход — это убрать совсем налог с транспорта, потому что это должно было быть заложено в бензине, и в бензине это тоже заложено. Кто больше ездит, тот больше и платит. Акциз большой оставили, а налог не убрали. Об этом говорили четыре-пять лет назад. И всё так и осталось — и налог, и акциз", — подчеркнул специалист.

Если нет системного подхода, то освобождение ряда пенсионеров от уплаты налога тоже не подходит, заключил автоэксперт.