В подмосковной Дубне из пистолета с глушителем застрелили мужчину
Нападавшего задержали по горячим следам — он пытался скрыться в лесу. У него изъяли оружие и патроны.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В подмосковной Дубне неизвестный застрелил мужчину 1985 года рождения. Тело убитого обнаружили недалеко от улицы Жуковской. Об этом Лайфу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.
Отмечается, что подозреваемого в нападении задержали по горячим следам — он пытался скрыться в лесу. У мужчины 1996 года рождения изъяли пистолет с глушителем и патроны. В ближайшее время его доставят в территориальное подразделение Следственного комитета.
Как сообщает ГСУ СК РФ по региону, следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что под Челябинском 12-летняя школьница убила отчима, почти по рукоять вонзив в его сердце нож. Знакомые семьи подозревают, что всё произошло иначе и на самом деле в смерти мужчины виновна его жена.
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