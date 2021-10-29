В подмосковной Дубне из пистолета с глушителем застрелили мужчину

В подмосковной Дубне неизвестный застрелил мужчину 1985 года рождения. Тело убитого обнаружили недалеко от улицы Жуковской. Об этом Лайфу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Отмечается, что подозреваемого в нападении задержали по горячим следам — он пытался скрыться в лесу. У мужчины 1996 года рождения изъяли пистолет с глушителем и патроны. В ближайшее время его доставят в территориальное подразделение Следственного комитета.

Как сообщает ГСУ СК РФ по региону, следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.