Учёный предупредил о скором приближении магнитной бури

Вещество, которое накануне было выброшено с поверхности Солнца во время сильной вспышки класса Х, достигнет Земли и спровоцирует возникновение магнитной бури. Об этом сообщил заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин.

По словам учёного, выброс может достигнуть Земли в течение трёх дней с момента вспышки. Так, согласно предварительным прогнозам, буря ожидается с 09:00 в предстоящую субботу, 30 октября, и продлится сутки. Уточняется, что её мощность может достигнуть уровня G2. При этом Кузин заверил, что опасаться стихии вовсе не стоит.

"Есть два фактора: воздействие на техносферу, но сейчас даже гораздо более сильные бури купируются очень хорошо, и воздействие на самочувствие людей, где очень много факторов, которые больше определяются не магнитными нагрузками, сколько психосоматикой", — цитирует РИА "Новости" слова специалиста.

Если буря и может на кого-то существенно повлиять, так это на перелётных птиц, строящих свои маршруты по магнитным полям, добавил учёный.