Учёный предупредил о скором приближении магнитной бури
Главным источником геомагнитных штормов является мощная вспышка класса X на Солнце, отметил специалист. Однако, по его словам, опасаться стихии не стоит.
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Вещество, которое накануне было выброшено с поверхности Солнца во время сильной вспышки класса Х, достигнет Земли и спровоцирует возникновение магнитной бури. Об этом сообщил заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин.
По словам учёного, выброс может достигнуть Земли в течение трёх дней с момента вспышки. Так, согласно предварительным прогнозам, буря ожидается с 09:00 в предстоящую субботу, 30 октября, и продлится сутки. Уточняется, что её мощность может достигнуть уровня G2. При этом Кузин заверил, что опасаться стихии вовсе не стоит.
"Есть два фактора: воздействие на техносферу, но сейчас даже гораздо более сильные бури купируются очень хорошо, и воздействие на самочувствие людей, где очень много факторов, которые больше определяются не магнитными нагрузками, сколько психосоматикой", — цитирует РИА "Новости" слова специалиста.
Если буря и может на кого-то существенно повлиять, так это на перелётных птиц, строящих свои маршруты по магнитным полям, добавил учёный.
Как уже ранее писал Лайф, вечером 28 октября РАН зафиксировала мощную вспышку класса X на Солнце. Отмечается, что она началась в 18:17 мск и продолжалась 31 минуту. Индекс вспышечной активности был повышен до "оранжевого" уровня и лишь немного недотягивал до "красного".
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