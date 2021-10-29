"Искренне сожалею": Луговой раскритиковал идею отдать Камбербэтчу роль Александра Литвиненко
По словам депутата, идея телеканала HBO снять сериал по мотивам дела бывшего офицера ФСБ свидетельствует о "кризисе жанра".
Бенедикт Камбербэтч. Фото © "Кинопоиск"
Депутат Госдумы и бывший глава группы охранных предприятий "Девятый вал" Андрей Луговой признался, что сожалеет о том, что популярный актёр Бенедикт Камбербэтч сыграет умершего после отравления в Лондоне экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru". Отметим, что британское следствие подозревало парламентария в причастности к убийству бывшего сотрудника российских спецслужб.
"О выборе актёрского состава в сериале "Лондонград" искренне сожалею. Бенедикт Камбербэтч у меня больше ассоциируется с патриотом Англии, уважаемым лично мной образом гениального Шерлока Холмса. Не самый удачный выбор для фильмографии Камбербэтча. Я бы на его месте хорошо подумал", — отметил политический деятель.
Кроме того, по его словам, сама идея телеканала HBO снять сериал по книге Алана Коуэлла "Последний шпион" свидетельствует о "кризисе жанра". Луговой напомнил, что по мотивам "дела Литвиненко" уже ставили оперу, писали книгу и создавали кинокартины, "очевидно, что на очереди комиксы и онлайн-игры".
"История развивается по всем правилам шоу-бизнеса, когда наследники стараются максимально заработать на истории о смерти человека или его мемуарах. Хотя чему мы удивляемся! Даже судебные заседания и решения ЕСПЧ больше напоминают ток-шоу и цирковые представления с кульбитами и выкрутасами", — заключил парламентарий.
Напомним, бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко умер в 2006 году после того, как бежал в Великобританию и получил там гражданство. Проведённая экспертиза показала в его организме наличие радиоактивного полония-210, который в большом количестве смертелен для человека. Под подозрение британского следствия попали Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, с которыми незадолго до смерти Литвиненко пил чай. Однако никаких убедительных доказательств так и не было представлено. Москва неоднократно заявляла, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен. В сентябре ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко. В Кремле подчеркнули, что эти выводы голословные. Дмитрий Песков усомнился в том, что у суда есть полномочия или технологические возможности получить информацию по данному расследованию.
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