Появилось видео с задержанием пьяного депутата Рашкина с тушей лося в багажнике. Видео © SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с задержанием депутата Госдумы Валерия Рашкина и его товарища, которых с признаками опьянения поймали в лесу в Саратовской области с тушей лося в багажнике авто. Стоит отметить, что в этот момент ещё не было понятно, что у них есть "скелет" в багажнике. Однако ножи в салоне машины и капли крови на лице на это намекали.

"А что это у вас, кровь? Руку порезали? И что-то тряпка у вас какая-то кровяная. <...> А что это у вас такое здесь? Можете пояснить? У вас что-то тоже на лице кровь. В чём дело, скажите, пожалуйста?" — обращается сотрудник местного охотнадзора к Рашкину.

После этого парламентарию всё же пришлось открыть багажник и продемонстрировать спрятанное животное. Также Рашкина и его компаньона попросили представиться на камеру. Так, спутником депутата оказался некий Александр. Свою фамилию мужчина так и не решился внятно произнести.