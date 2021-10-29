Появилось видео с задержанием пьяного депутата Рашкина с тушей лося в багажнике
В этот момент ещё не было понятно, что есть в авто, но кровь и ножи в салоне были явным намёком. Компаньоном коммуниста оказался некий Александр, не решившийся внятно произнести свою фамилию.
Скриншот видео © SHOT
Появилось видео с задержанием пьяного депутата Рашкина с тушей лося в багажнике. Видео © SHOT
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с задержанием депутата Госдумы Валерия Рашкина и его товарища, которых с признаками опьянения поймали в лесу в Саратовской области с тушей лося в багажнике авто. Стоит отметить, что в этот момент ещё не было понятно, что у них есть "скелет" в багажнике. Однако ножи в салоне машины и капли крови на лице на это намекали.
"А что это у вас, кровь? Руку порезали? И что-то тряпка у вас какая-то кровяная. <...> А что это у вас такое здесь? Можете пояснить? У вас что-то тоже на лице кровь. В чём дело, скажите, пожалуйста?" — обращается сотрудник местного охотнадзора к Рашкину.
После этого парламентарию всё же пришлось открыть багажник и продемонстрировать спрятанное животное. Также Рашкина и его компаньона попросили представиться на камеру. Так, спутником депутата оказался некий Александр. Свою фамилию мужчина так и не решился внятно произнести.
Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области, когда он пьяным ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Парламентарий уверял, что он и его товарищ обнаружили убитое животное, решили разделать и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет 240 тысяч рублей, если убит самец, и 400 тысяч, если убита самка. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В Госдуме заявили, что готовы рассмотреть инцидент, однако пока никаких обращений по поводу происшествия не поступало, отметила член Комиссии по вопросам депутатской этики Елена Драпеко.
Комментариев: 0