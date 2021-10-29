Бурматов назвал браконьерской отмазкой версию Рашкина о якобы найденной туше лося

Версию депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о найденной "практически разделанной" туше лося — "браконьерская отмазка". Такое заявление в беседе с Лайфом сделал первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"История про то, что животное якобы было найдено мёртвым и далее разделано, — это такая стандартная браконьерская отмазка. Кто с инспекторами общается, тот знает, что когда они ловят браконьеров, то идёт эта версия, что они нашли мёртвое животное и принялись его разделывать, грузить в машину и так далее. Послушайте, но если вы нашли мёртвое животное, во-первых, непонятно, в каком состоянии эта туша, сколько она там пролежала", — отметил Бурматов.

По его мнению, здравомыслящий человек не станет разделывать тушу, которую нашёл в лесу. Кроме того, мёртвое животное с огнестрельными ранениями свидетельствует о совершении уголовного преступления, которое подразумевает серьёзное наказание по статье "Незаконная охота", напомнил депутат.

Как отметил Бурматов, первое, что нужно сделать в таких обстоятельствах, — вызвать инспекторов, правоохранителей и "попросить произвести осмотр места происшествия".

"Честно говоря, [версия Рашкина] просто с логикой не бьётся. В этой ситуации отмазка не прокатывает, как говорится", — считает Бурматов.

По его словам, следует дать возможность сотрудникам правоохранительных органов совершить все необходимые процессуальные действия и принять соответствующее решение. Причём во избежание давления на следствие нужно "внимательно за этим наблюдать". Бурматов отметил, что на сегодняшний день существует такой термин, как VIP-браконьерство, на котором "попадаются высокопоставленные чиновники" и почти в 100% случаев присутствуют "попытки давления на следствие".

"В зависимости от обстоятельств правонарушения от штрафов до очень серьёзных уголовных наказаний в виде лишения свободы тут может быть. На несколько лет можно сесть. Но надо просто смотреть, по какой части будет заведено уголовное дело", — заключил депутат.