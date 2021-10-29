Бурматов назвал браконьерской отмазкой версию Рашкина о якобы найденной туше лося
Сегодня распространено VIP-браконьерство, на котором попадаются экс-депутаты и чиновники, и почти в 100% случаев присутствуют "попытки давления на следствие", рассказал парламентарий Лайфу.
Фото © VK / Валерий Рашкин
Версию депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о найденной "практически разделанной" туше лося — "браконьерская отмазка". Такое заявление в беседе с Лайфом сделал первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"История про то, что животное якобы было найдено мёртвым и далее разделано, — это такая стандартная браконьерская отмазка. Кто с инспекторами общается, тот знает, что когда они ловят браконьеров, то идёт эта версия, что они нашли мёртвое животное и принялись его разделывать, грузить в машину и так далее. Послушайте, но если вы нашли мёртвое животное, во-первых, непонятно, в каком состоянии эта туша, сколько она там пролежала", — отметил Бурматов.
По его мнению, здравомыслящий человек не станет разделывать тушу, которую нашёл в лесу. Кроме того, мёртвое животное с огнестрельными ранениями свидетельствует о совершении уголовного преступления, которое подразумевает серьёзное наказание по статье "Незаконная охота", напомнил депутат.
Как отметил Бурматов, первое, что нужно сделать в таких обстоятельствах, — вызвать инспекторов, правоохранителей и "попросить произвести осмотр места происшествия".
"Честно говоря, [версия Рашкина] просто с логикой не бьётся. В этой ситуации отмазка не прокатывает, как говорится", — считает Бурматов.
По его словам, следует дать возможность сотрудникам правоохранительных органов совершить все необходимые процессуальные действия и принять соответствующее решение. Причём во избежание давления на следствие нужно "внимательно за этим наблюдать". Бурматов отметил, что на сегодняшний день существует такой термин, как VIP-браконьерство, на котором "попадаются высокопоставленные чиновники" и почти в 100% случаев присутствуют "попытки давления на следствие".
"В зависимости от обстоятельств правонарушения от штрафов до очень серьёзных уголовных наказаний в виде лишения свободы тут может быть. На несколько лет можно сесть. Но надо просто смотреть, по какой части будет заведено уголовное дело", — заключил депутат.
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Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Парламентарий уверял, что он и его товарищ обнаружили убитое животное, решили разделать и увезти с собой. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, вернулся за товарищем, с которым и был задержан.
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