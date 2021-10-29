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Автору скандальной фотосессии на фоне храма и его подруге вынесли приговор

Девушка перед заседанием суда выразила надежду, что ей не дадут срок. Она призналась, что ходила за блогером, "как собачка", и не участвовала в выборе места для съёмки.

29 октября, 11:50

Скриншот © TikTok / 690000i

Автору скандальной фотосессии на фоне храма и его подруге вынесли приговор. Видео © Telegram / SHOT

Блогера Руслана (настоящее имя Музаффар) Бобиева и его 19-летнюю подругу Асю Акимову (Анастасия Чистова), которые устроили пикантную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы, приговорили к десяти месяцем лишения свободы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что перед заседанием суда девушка заявила, что не участвовала в выборе места для съёмки и ходила за блогером, "как собачка". При этом Бобиеву удалось уговорить её на провокационные фото, "немного надавив", — он уверил девушку, что в подобном снимке нет ничего страшного. Ася Акимова выразила надежду, что суд не даст ей реальный срок, однако из зала заседания она вышла в наручниках.

Автора скандальной фотосессии на фоне храма арестовали на 10 суток, после чего депортируют из России

Автора скандальной фотосессии на фоне храма арестовали на 10 суток, после чего депортируют из России

Напомним, Руслана Бобиева и Асю Акимову задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма. При этом блогерша в комментарии Лайфу оправдывалась за произошедшее и заверяла, что готова общаться с правоохранителями.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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