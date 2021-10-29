Автору скандальной фотосессии на фоне храма и его подруге вынесли приговор
Девушка перед заседанием суда выразила надежду, что ей не дадут срок. Она призналась, что ходила за блогером, "как собачка", и не участвовала в выборе места для съёмки.
Скриншот © TikTok / 690000i
Автору скандальной фотосессии на фоне храма и его подруге вынесли приговор. Видео © Telegram / SHOT
Блогера Руслана (настоящее имя Музаффар) Бобиева и его 19-летнюю подругу Асю Акимову (Анастасия Чистова), которые устроили пикантную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы, приговорили к десяти месяцем лишения свободы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что перед заседанием суда девушка заявила, что не участвовала в выборе места для съёмки и ходила за блогером, "как собачка". При этом Бобиеву удалось уговорить её на провокационные фото, "немного надавив", — он уверил девушку, что в подобном снимке нет ничего страшного. Ася Акимова выразила надежду, что суд не даст ей реальный срок, однако из зала заседания она вышла в наручниках.
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Напомним, Руслана Бобиева и Асю Акимову задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма. При этом блогерша в комментарии Лайфу оправдывалась за произошедшее и заверяла, что готова общаться с правоохранителями.
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