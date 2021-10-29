Собянин: Подавляющее большинство предприятий в Москве соблюдают режим нерабочих дней

В столичных организациях в пятницу проходят проверки по соблюдению режима нерабочих дней. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Нарушителям выписываются штрафы, уточнил градоначальник, правда, их не так много — большинство предприятий соблюдают предписания властей и не вывели сегодня сотрудников на работу.

"Что касается первых дней, мы видим, что подавляющее большинство предприятий чётко соблюдает нормы, установленные указом президента, и решения городских властей, службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и даёт надежду, что эти меры будут реально работать. Идут проверки по всем предприятиям. Те, кто не соблюдает эти нормы, подвергаются административным штрафам", — отметил Собянин.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Вчера эта цифра была почти на тысячу больше — 8440 человек. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 802 521 заболевшего.