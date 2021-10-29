Причастность депутата Рашкина к незаконной охоте теперь проверяет СК
Ранее стало известно, что парламентария поймали за рулём автомобиля, в багажнике которого находилась туша лося.
Следственный комитет РФ забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте, совершённой с причинением крупного ущерба, в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Как отмечается в релизе, ситуация вокруг Рашкина вызвала большой общественный резонанс. Дело будут расследовать сотрудники регионального управления СК России.
Отмечается, что следователи и сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению, а также выясняют, какую роль в инциденте сыграл парламентарий.
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 тысяч до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, вернулся за товарищем, с которым и был задержан.
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