Путин допустил возобновление железнодорожного сообщения с Финляндией до конца года

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё допустил возобновление в конце года туристических поездок между странами по железной дороге.

"К сожалению, большой урон был нанесён туристической отрасли, но тем не менее возобновлено авиасообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге", — сказал глава государства.

Путин назвал Финляндию надёжным партнёром и близким соседом и напомнил, что в следующем году страны будут отмечать 30-летие основополагающего договора, лежащего в основе отношений государств. При этом, несмотря на все сложности, связанные с пандемией ковида, в этом году РФ и Финляндия смогут преодолеть в значительной степени урон, который был нанесён нашим отношениям в сфере экономики, добавил российский лидер.