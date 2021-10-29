Путин допустил возобновление железнодорожного сообщения с Финляндией до конца года
Российский лидер на встрече с финским коллегой напомнил, что авиасообщение между странами действует.
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё допустил возобновление в конце года туристических поездок между странами по железной дороге.
"К сожалению, большой урон был нанесён туристической отрасли, но тем не менее возобновлено авиасообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге", — сказал глава государства.
Путин назвал Финляндию надёжным партнёром и близким соседом и напомнил, что в следующем году страны будут отмечать 30-летие основополагающего договора, лежащего в основе отношений государств. При этом, несмотря на все сложности, связанные с пандемией ковида, в этом году РФ и Финляндия смогут преодолеть в значительной степени урон, который был нанесён нашим отношениям в сфере экономики, добавил российский лидер.
Ранее Россия призвала Финляндию пускать в страну российских туристов, привитых "Спутником V". Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что "принципиально технических сложностей с финской стороны нет".
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