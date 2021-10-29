НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Поединок российских бойцов Исмагулова и Мустафаева на турнире UFC 267 отменили

Соревнования пройдут в субботу, 30 октября, на Бойцовском острове в ОАЭ.

29 октября, 12:28
<p>Дамир Исмагулов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVhnesElwS7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ismagulov_damir</a></p>

Дамир Исмагулов. Фото © Instagram / ismagulov_damir

Бой между российскими бойцами Дамиром Исмагуловым и Магомедом Мустафаевым на турнире UFC 267 отменён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Мустафаева.

Исмагулов с трудом вышел на процедуру взвешивания перед поединком. В результате он превысил лимит лёгкой весовой категории (70,7 кг), показав 74,1 кг.

"Бой против Дамира Исмагулова отменён. У него возникли проблемы со здоровьем", сообщили в команде Мустафаева.

Нурмагомедов будет секундантом Махачева на турнире UFC 267

Нурмагомедов будет секундантом Махачева на турнире UFC 267

Представители Исмагулова уточнили, что у бойца возникли проблемы со здоровьем во время сгонки веса. Сейчас спортсмен чувствует себя лучше, угрозы здоровью нет.

Турнир UFC 267 пройдёт в субботу, 30 октября, на Бойцовском острове в ОАЭ. На нём, в частности, выступят россияне Пётр Ян, Ислам Махачев и Александр Волков.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1