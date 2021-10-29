Поединок российских бойцов Исмагулова и Мустафаева на турнире UFC 267 отменили

Бой между российскими бойцами Дамиром Исмагуловым и Магомедом Мустафаевым на турнире UFC 267 отменён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Мустафаева.

Исмагулов с трудом вышел на процедуру взвешивания перед поединком. В результате он превысил лимит лёгкой весовой категории (70,7 кг), показав 74,1 кг.

"Бой против Дамира Исмагулова отменён. У него возникли проблемы со здоровьем", — сообщили в команде Мустафаева.

Представители Исмагулова уточнили, что у бойца возникли проблемы со здоровьем во время сгонки веса. Сейчас спортсмен чувствует себя лучше, угрозы здоровью нет.