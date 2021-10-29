Поединок российских бойцов Исмагулова и Мустафаева на турнире UFC 267 отменили
Соревнования пройдут в субботу, 30 октября, на Бойцовском острове в ОАЭ.
Дамир Исмагулов. Фото © Instagram / ismagulov_damir
Бой между российскими бойцами Дамиром Исмагуловым и Магомедом Мустафаевым на турнире UFC 267 отменён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Мустафаева.
Исмагулов с трудом вышел на процедуру взвешивания перед поединком. В результате он превысил лимит лёгкой весовой категории (70,7 кг), показав 74,1 кг.
"Бой против Дамира Исмагулова отменён. У него возникли проблемы со здоровьем", — сообщили в команде Мустафаева.
Представители Исмагулова уточнили, что у бойца возникли проблемы со здоровьем во время сгонки веса. Сейчас спортсмен чувствует себя лучше, угрозы здоровью нет.
Турнир UFC 267 пройдёт в субботу, 30 октября, на Бойцовском острове в ОАЭ. На нём, в частности, выступят россияне Пётр Ян, Ислам Махачев и Александр Волков.
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