Отвечавшая за пенсии в МВД полковник Алёшина пойдёт под суд за взятку в 40 млн от страховой компании

По данным следствия, общая сумма подкупа должна была составить 325 миллионов рублей. Фигурантка дела была арестована в феврале 2020 года.