Отвечавшая за пенсии в МВД полковник Алёшина пойдёт под суд за взятку в 40 млн от страховой компании
По данным следствия, общая сумма подкупа должна была составить 325 миллионов рублей. Фигурантка дела была арестована в феврале 2020 года.
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Бывшего начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алёшину отдадут под суд за получение многомиллионной взятки. Она планировала помочь страховой компании выиграть госконтракт по тендеру, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве. Расследование в отношении женщины и двух посредников завершено.
"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершённое в особо крупном размере) и частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере)", — говорится в релизе.
По данным следствия, в период с января по март 2018 года начальник пенсионного обеспечения МВД через посредников, один из которых её супруг, получила 40 миллионов рублей от владельцев "Центрального страхового общества" (ЦСО). Общая сумма взятки должна была составить 325 миллионов рублей. Алёшина помогла компании выиграть тендер и получить госконтракт на обязательное страхование жизни и здоровья сотрудников МВД России. Вскоре после заключения контракта организацию лишили лицензии.
В ходе расследования были проведены обыски, в результате которых нашли финансовую отчётность о взятках, переданных Алёшиной. В результате в феврале 2020-го начальника пенсионного обеспечения МВД арестовали.
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