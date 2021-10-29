ВЦИОМ выяснил, как россияне проведут ноябрьские "ковикулы"

Две трети опрошенных россиян (72%) проведут нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября у себя дома. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого были опубликованы в пятницу.

Каждый четвёртый из опрошенных (25%) признался, что в эти дни всё равно будет работать, 9% поедут на дачу, 2% — в другой регион страны, а 1% — в другой населённый пункт своего региона.

Более половины россиян (59%) считают объявление нерабочих дней адекватной мерой, 31% с ними не согласен. Молодёжь (18–24 года) чаще других отвечала, что поддерживает решение ввести "коронавирусные" каникулы для борьбы с пандемией, а против чаще всего высказывались 25–34-летние россияне.

ВЦИОМ отмечает, что половина наших сограждан полагают, что объявленная мера не будет способствовать стабилизации ситуации с распространением коронавируса, а 40% считают, что будет.