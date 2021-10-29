Полиция задержала похитителя 14-летней девочки, на ходу выпрыгнувшей из машины
Оказалось, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе и за тяжкие преступления. Других подробностей в МВД не привели.
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Полицейские задержали подозреваемого в похищении 14-летней девочки, который пытался увезти несовершеннолетнюю в багажнике после перепалки, в городе Ряжске Рязанской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, которые приводит ТАСС, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Рязанской области задержали ранее судимого мужчину, в том числе и за тяжкие преступления. Других подробностей Ирина Волк не привела.
Ранее Лайф рассказывал, что вечером 26 октября к девочке на улице подошёл незнакомец, устроил с ней перепалку, после чего затолкал ребёнка в багажник своей машины и направился по автодороге сообщением Ряжск – Нагорное. Однако школьница смогла выбраться в салон и выпрыгнуть из машины через заднюю дверь. Похитителя объявили в розыск и возбудили уголовное дело.
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