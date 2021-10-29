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Полиция задержала похитителя 14-летней девочки, на ходу выпрыгнувшей из машины

Оказалось, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе и за тяжкие преступления. Других подробностей в МВД не привели.

29 октября, 12:33
<p>Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/sotrudniki-guur-mvd-rossii-sovmestno-s-kollegami-iz-moskvy-i-podmoskovya-zaderzhali-podozrevaemykh-v/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Фото © "МВД Медиа"

Полицейские задержали подозреваемого в похищении 14-летней девочки, который пытался увезти несовершеннолетнюю в багажнике после перепалки, в городе Ряжске Рязанской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, которые приводит ТАСС, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Рязанской области задержали ранее судимого мужчину, в том числе и за тяжкие преступления. Других подробностей Ирина Волк не привела.

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Ранее Лайф рассказывал, что вечером 26 октября к девочке на улице подошёл незнакомец, устроил с ней перепалку, после чего затолкал ребёнка в багажник своей машины и направился по автодороге сообщением Ряжск – Нагорное. Однако школьница смогла выбраться в салон и выпрыгнуть из машины через заднюю дверь. Похитителя объявили в розыск и возбудили уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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