Полиция задержала похитителя 14-летней девочки, на ходу выпрыгнувшей из машины

Полицейские задержали подозреваемого в похищении 14-летней девочки, который пытался увезти несовершеннолетнюю в багажнике после перепалки, в городе Ряжске Рязанской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, которые приводит ТАСС, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Рязанской области задержали ранее судимого мужчину, в том числе и за тяжкие преступления. Других подробностей Ирина Волк не привела.