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В Хакасии семилетняя девочка-инвалид насмерть замёрзла, пока родители спали

Малышка росла в многодетной семье, её маму ранее привлекали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и даже штрафовали.

29 октября, 12:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Республике Хакасия родители во дворе своего дома обнаружили замёрзшую насмерть семилетнюю дочь. Как сообщил источник Лайфа, у погибшей девочки были серьёзные отклонения в развитии.

Сколько ребёнок пробыл на улице, непонятно. Известно, что тело школьницы было найдено около 11 часов утра 28 октября. При этом родители видели, как вечером 27 октября малышка легла спать в детской комнате. По нашим данным, девочка была одета в лёгкую одежду без носков. К слову, в ту ночь температура воздуха была ниже семи градусов мороза.

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Все обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция. Однако, как утверждает источник, следов насилия на теле ребёнка не было обнаружено. На данный момент правоохранители полагают, что школьница сама ночью вышла в огород и дезориентировалась, поэтому уснула и впоследствии замёрзла насмерть.

Собеседник Лайфа отметил, что девочка была умственно отсталой и училась в первом классе коррекционной школы. Из-за болезни ребёнок не разговаривал, но при этом был слишком непоседливым, поэтому в доме практически везде висели маленькие замки. Уточняется, что помимо входной двери в доме была ещё дверь в котельную, которую не запирали, именно из неё девочка, вероятнее всего, и вышла ночью на улицу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Добавим, что в мае матери школьницы сделали предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А в начале октября по этой же статье женщина получила штраф, так как попалась в нетрезвом состоянии органам опеки. При этом на учёте семья никогда не состояла. Кроме девочки-инвалида родители воспитывают ещё двоих детей возрастом девять лет и три года.

Ранее Лайф сообщал, что в лесу под Владимиром нашли десятилетнюю девочку рядом с телом матери. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, однако уточняется, что у женщины были замечены признаки переохлаждения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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