В Хакасии семилетняя девочка-инвалид насмерть замёрзла, пока родители спали

В Республике Хакасия родители во дворе своего дома обнаружили замёрзшую насмерть семилетнюю дочь. Как сообщил источник Лайфа, у погибшей девочки были серьёзные отклонения в развитии.

Сколько ребёнок пробыл на улице, непонятно. Известно, что тело школьницы было найдено около 11 часов утра 28 октября. При этом родители видели, как вечером 27 октября малышка легла спать в детской комнате. По нашим данным, девочка была одета в лёгкую одежду без носков. К слову, в ту ночь температура воздуха была ниже семи градусов мороза.

Все обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция. Однако, как утверждает источник, следов насилия на теле ребёнка не было обнаружено. На данный момент правоохранители полагают, что школьница сама ночью вышла в огород и дезориентировалась, поэтому уснула и впоследствии замёрзла насмерть.

Собеседник Лайфа отметил, что девочка была умственно отсталой и училась в первом классе коррекционной школы. Из-за болезни ребёнок не разговаривал, но при этом был слишком непоседливым, поэтому в доме практически везде висели маленькие замки. Уточняется, что помимо входной двери в доме была ещё дверь в котельную, которую не запирали, именно из неё девочка, вероятнее всего, и вышла ночью на улицу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Добавим, что в мае матери школьницы сделали предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А в начале октября по этой же статье женщина получила штраф, так как попалась в нетрезвом состоянии органам опеки. При этом на учёте семья никогда не состояла. Кроме девочки-инвалида родители воспитывают ещё двоих детей возрастом девять лет и три года.