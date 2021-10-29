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Врач назвала процент людей, в молодом возрасте переносящих инсульт

При этом риск возрастает, если родители человека перенесли нарушение кровообращения головного мозга в возрасте до 65 лет, предупредила медик.

29 октября, 12:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Даже люди в возрасте от 18 до 45 лет подвержены риску инсульта, который возникает в 5–14% случаев. Об этом во Всемирный день борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, рассказала врач-невролог Ксения Шевцова.

"Частота инсульта в молодом возрасте (18–45 лет) составляет около 5–14%", — приводит её слова АГН "Москва".

Однако причины этого зачастую специфические, например диссекция экстракраниальных и интракраниальных артерий, васкулит, антифосфолипидный синдром, различные коагулопатии, митохондриальная цитопатия, болезнь мойя-мойя или спазм артерий мозга после разрыва аневризмы, уточнила медик.

Невролог раскрыла россиянам симптомы начинающегося инсульта

Невролог раскрыла россиянам симптомы начинающегося инсульта

При этом человек, чьи родители перенесли инсульт до 65 лет, в четыре раза сильнее подвержен риску его развития, заметила Шевцова. Также мужчины более подвержены ишемическому инсульту, нежели женщины, предупредила доктор, а одной из наиболее основных причин возникновения заболевания сегодня является стресс.

Однако есть и другие факторы, влияющие на его развитие. К ним врач отнесла ожирение, курение, высокое артериальное давление, сахарный диабет, сердечные патологии и атеросклероз церебральных артерий.

Ранее врачи рассказали, по каким симптомам можно различить три типа инсульта. По их словам, из всех видов данного заболевания геморрагический встречается примерно в 15% случаев.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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