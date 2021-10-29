Врач назвала процент людей, в молодом возрасте переносящих инсульт

Даже люди в возрасте от 18 до 45 лет подвержены риску инсульта, который возникает в 5–14% случаев. Об этом во Всемирный день борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, рассказала врач-невролог Ксения Шевцова.

"Частота инсульта в молодом возрасте (18–45 лет) составляет около 5–14%", — приводит её слова АГН "Москва".

Однако причины этого зачастую специфические, например диссекция экстракраниальных и интракраниальных артерий, васкулит, антифосфолипидный синдром, различные коагулопатии, митохондриальная цитопатия, болезнь мойя-мойя или спазм артерий мозга после разрыва аневризмы, уточнила медик.

При этом человек, чьи родители перенесли инсульт до 65 лет, в четыре раза сильнее подвержен риску его развития, заметила Шевцова. Также мужчины более подвержены ишемическому инсульту, нежели женщины, предупредила доктор, а одной из наиболее основных причин возникновения заболевания сегодня является стресс.

Однако есть и другие факторы, влияющие на его развитие. К ним врач отнесла ожирение, курение, высокое артериальное давление, сахарный диабет, сердечные патологии и атеросклероз церебральных артерий.