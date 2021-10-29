Аналитик предрёк украинцам переход на дрова и хворост из-за остановки поставок угля

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с Лайфом остановку поставок угля на Украину. По мнению эксперта, обвинить здесь в чём-то Россию невозможно, поскольку, что и кому продавать, — это личный выбор продавца.

"Сейчас уголь из России не идёт, это не значит, что кто-то его запретил. Правительство РФ такой запрет не вводило. Правительство Украины тоже не вводило запрет на импорт угля из России. Почему уголь не идёт, это вопрос к поставщикам", — пояснил Пикин.

На Украине сейчас наблюдается острейший дефицит угля, отметил эксперт. По его словам, тенденция идёт на снижение. При этом, как указал собеседник, в текущем году "ситуация может быть самой худшей за последние годы" со времён новой власти Незалежной. Пикин подчеркнул, что украинские политики в очередной раз будут винить в энергетическом кризисе "агрессора" Россию.

"Украинские политики уже всё сделали, чтобы граждане Украины активно переходили на дрова и хворост. Дрова — это очень дорого, остаётся хворост. Как это ни печально, будут спасаться природными отопительными системами. Газ тоже подорожал для Украины, они его закупают по рыночным ценам, а рыночные цены на газ многократно выше того, что "Газпром" мог бы предложить", — заключил эксперт.