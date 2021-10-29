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"Во славу российского джаза": Саксофонист Бутман дал залп из пушки Петропавловской крепости в Петербурге

В торжественной церемонии полуденного выстрела приняли участие близкие и друзья артиста. Также ему вручили памятную гильзу.

29 октября, 13:13

© Instagram / igor_butman

Саксофонист Бутман дал залп из пушки Нарышкина в Петербурге. Видео © Instagram / igor_butman

Известный российский саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман, которому 27 октября исполнилось 60 лет, сделал полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Во славу российского джаза!!! Спасибо за такой необычный подарок, это невероятные воспоминания на всю жизнь!" — написал артист в "Инстаграме".

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А в декабре 2020 года Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы в Петербурге в знак своего нового назначения на должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями. После этого он заверил, что экология города не пострадала.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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