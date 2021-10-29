Известный российский саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман, которому 27 октября исполнилось 60 лет, сделал полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" .

"Во славу российского джаза!!! Спасибо за такой необычный подарок, это невероятные воспоминания на всю жизнь!" — написал артист в "Инстаграме" .

А в декабре 2020 года Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы в Петербурге в знак своего нового назначения на должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями. После этого он заверил, что экология города не пострадала.