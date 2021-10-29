Костенко родила Тарасову долгожданного сына

Тарасов и Костенко стали родителями в третий раз, у пары родился сын. Видео © Instagram / tarasov23

Российский футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко вновь стали родителями — у пары родился сын. Об этом счастливый многодетный отец рассказал подписчикам в "Инстаграме". Лёша стал третьим общим ребёнком пары, от первого брака у спортсмена есть дочь.

"Я сейчас на эмоциях, чуть позже я выложу текст, где уже более собранно, наверное, передам всё, что чувствую. А сейчас хотел поделиться с вами этой новостью. Да, кстати, 52 сантиметра, 3200 [граммов], Алексей, добро пожаловать", — рассказал спортсмен в сториз.

Тарасов также публиковал в "Инстаграме" всё, что происходило в больнице, в том числе и фотосессию Костенко прямо перед родами.

Отметим, что для футболиста это уже четвёртый ребёнок. У него есть 12-летняя дочь Ангелина от первого брака с бизнесвумен Оксаной Пономаренко. В июле 2018 года третья супруга, Анастасия Костенко, родила спортсмену дочку Милану, а в феврале 2020-го — Еву.