Физиономист прочла безэмоциональное лицо депутата Рашкина, пойманного с тушей лося

Физиономист — специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова внимательно изучила кадры беседы сотрудника охотнадзора и депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного в Саратовской области с тушей лося. По её словам, парламентарий специально старается минимально отвечать на вопросы, так как ему есть что скрывать.

"Минимальные ответы — минимальная ответственность. Потому что там есть за что нести ответственность. Там есть что скрывать. В нём всё вызывает досаду, потому что ему всё приходится проговаривать, поэтому такая пауза перед каждым ответом. Он пытается найти ответы, которые будут более лояльными, но понимает, что попал полностью", — рассказала эксперт в беседе с Лайфом.

Рашкин старается уходить от ответов, поскольку понимает, что его снимают на камеру, отметила физиономист. По её словам, если бы парламентарий был не виноват, то более эмоционально доказывал бы это. А поскольку депутата поймали, так сказать, с поличным, то он специально даёт короткие ответы, чтобы не наговорить ничего лишнего. Также собеседница убеждена, что одежда Рашкина и его приятеля говорит о том, что возвращались они именно с охоты.

"Тут всё шито белыми нитками (версия Рашкина о найденном лосе. — Прим. Лайфа). Во-первых, их одежда. Они (Рашкин и его приятель. — Прим. Лайфа) с охоты ехали, это 100%. Даже если они скажут, что ехали откуда-то ещё, грибы искали, например. Их одежда чисто для охоты — чем проще, тем лучше", — пояснила Филатова.