Физиономист прочла безэмоциональное лицо депутата Рашкина, пойманного с тушей лося
Парламентарий при задержании специально дал минимум информации, чтобы не наговорить ничего лишнего, отметила эксперт. По её словам, в противном случае коммунист доказывал бы свою невиновность.
Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ
Физиономист — специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова внимательно изучила кадры беседы сотрудника охотнадзора и депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного в Саратовской области с тушей лося. По её словам, парламентарий специально старается минимально отвечать на вопросы, так как ему есть что скрывать.
"Минимальные ответы — минимальная ответственность. Потому что там есть за что нести ответственность. Там есть что скрывать. В нём всё вызывает досаду, потому что ему всё приходится проговаривать, поэтому такая пауза перед каждым ответом. Он пытается найти ответы, которые будут более лояльными, но понимает, что попал полностью", — рассказала эксперт в беседе с Лайфом.
Рашкин старается уходить от ответов, поскольку понимает, что его снимают на камеру, отметила физиономист. По её словам, если бы парламентарий был не виноват, то более эмоционально доказывал бы это. А поскольку депутата поймали, так сказать, с поличным, то он специально даёт короткие ответы, чтобы не наговорить ничего лишнего. Также собеседница убеждена, что одежда Рашкина и его приятеля говорит о том, что возвращались они именно с охоты.
"Тут всё шито белыми нитками (версия Рашкина о найденном лосе. — Прим. Лайфа). Во-первых, их одежда. Они (Рашкин и его приятель. — Прим. Лайфа) с охоты ехали, это 100%. Даже если они скажут, что ехали откуда-то ещё, грибы искали, например. Их одежда чисто для охоты — чем проще, тем лучше", — пояснила Филатова.
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан.
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