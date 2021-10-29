Скончался бывший главный военный нейрохирург Борис Гайдар

Бывший глава петербургской Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Борис Гайдар, разработавший современную доктрину оказания нейрохирургической помощи в ходе конфликтов, умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте высшего учебного заведения.





"На 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии России и премии Правительства Российской Федерации, академик Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, доктор медицинских наук, профессор кафедры нейрохирургии, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар", — говорится в релизе.

Как рассказали в пресс-службе академии, будучи главным нейрохирургом Минобороны, Гайдар не раз ездил в служебные командировки в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе, а также разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов.

Борис Гайдар возглавлял ВМА с 2000 по 2007 год. В годы его руководства прошла масштабная реконструкция и переоснащение ряда ведущих хирургических клиник, что создало предпосылки для прогрессивного развития научных школ в разных отраслях военной хирургии. Гайдар также был награждён орденами Александра Невского, "За службу Родине в Вооружённых силах СССР", орденом Почёта, "За заслуги перед Отечеством" и рядом ведомственных медалей.

Уточняется, что прощание с ним состоится 31 октября в клубе академии. Гайдара похоронят в тот же день на кладбище Памяти жертв 9 января.