Дети возрастом от пяти до 14 лет стали болеть ковидом в три раза чаще
Эксперты Минздрава отмечают, что такая статистика поднимает вопрос о том, как защитить ребёнка от болезни, с учётом того, что малыши могут переносить её в тяжёлой форме.
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Дети в возрасте от пяти до 14 лет стали болеть коронавирусом в три раза чаще по сравнению с началом 2020 года. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова на круглом столе на тему "Здоровье матери и ребёнка в пандемию: как защитить".
"По данным Всемирной организации здравоохранения, <…> с начала 2020 года по конец лета 2021 года дети <…> первых четырёх лет жизни стали болеть в два раза чаще — вместо одного два процента среди заболевших стало в целом по миру. И дети от пяти до 14 лет стали болеть в три раза чаще, в основном за счёт подростков — с 2,5% до 7,8% увеличился общий вклад детей среди тех, кто болеет", — отметила Намазова-Баранова.
Она подчеркнула, что такая статистика поднимает вопрос о том, как защитить детей от коронавируса, учитывая, что они также могут переносить болезнь в тяжёлой форме. По словам эксперта, среди заразившихся есть масса ребят, страдающих двумя и более недугами, связанными между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающими по времени, а также дети с болезнями сердечно-сосудистой системы, избыточной массой тела, нарушением свёртывающей системы и так далее.
Важно понимать, что принципы защиты от инфекции остаются всё теми же, подчеркнула Намазова-Баранова. В частности, речь идёт об обязательном использовании средств индивидуальной защиты и обработке рук.
"Если мы говорим об организованных коллективах — например о школах или детских садиках, первая мера — это частое проветривание, как это банально ни звучит, потому что кондиционированный воздух никак не влияет на вирус, вирус прекрасно развивается в сухом кондиционированном воздухе. А проветривание помогает несколько концентрацию вируса в помещении уменьшить", — сказала эксперт.
Ранее Лайф рассказывал, что в России каждый день от ковида умирают в среднем две беременные женщины. В целом же материнская смертность от этой инфекции в текущем году выросла в три раза.
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