Дети возрастом от пяти до 14 лет стали болеть ковидом в три раза чаще

Эксперты Минздрава отмечают, что такая статистика поднимает вопрос о том, как защитить ребёнка от болезни, с учётом того, что малыши могут переносить её в тяжёлой форме.