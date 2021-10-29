В России каждый день от ковида умирают в среднем две беременные женщины
В целом же материнская смертность от этой инфекции в текущем году выросла в три раза.
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Ежедневно в России от коронавируса умирают в среднем две беременные женщины. Такие данные привёл главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков на круглом столе "Здоровье матери и ребёнка в пандемию: как защитить".
"Мы почувствовали в августе относительно небольшое снижение материнских смертей от коронавирусной инфекции, но тут же (в сентябре и октябре) опять рост. И вы вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирают по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьёзный вопрос", — отметил он.
В целом же, по словам Шмакова, материнская смертность от ковида в текущем году выросла в три раза по сравнению с прошлым годом.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказывал, что пока среди беременных в России мало привившихся от коронавируса. А вице-премьер Татьяна Голикова призвала будущих мам вакцинироваться.
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