Застреливший мужчину в подмосковной Дубне перепутал жертву с убийцей брата
Погибший оказался работником местного завода. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Фото © VK / "Подслушано Дубна"
Мужчина, который застрелил местного жителя в подмосковной Дубне, перепутал его с убийцей брата. Подробности случившегося приводит Пятый канал со ссылкой на источник.
Отмечается, что стрелявшим оказался уроженец Луганска 1996 года рождения. Правоохранителям он признался, что разыскивал убийцу брата, недавно освободившегося из тюрьмы, для отмщения. Однако перепутал его со случайным прохожим — плиточником, направлявшимся на работу на Дубненский машиностроительный завод. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Напомним, тело убитого мужчины 1985 года рождения обнаружили недалеко от улицы Жуковской. Подозреваемого в нападении задержали по горячим следам — он пытался скрыться в лесу. У него изъяли пистолет с глушителем и патроны.
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