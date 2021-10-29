Застреливший мужчину в подмосковной Дубне перепутал жертву с убийцей брата

Мужчина, который застрелил местного жителя в подмосковной Дубне, перепутал его с убийцей брата. Подробности случившегося приводит Пятый канал со ссылкой на источник.

Отмечается, что стрелявшим оказался уроженец Луганска 1996 года рождения. Правоохранителям он признался, что разыскивал убийцу брата, недавно освободившегося из тюрьмы, для отмщения. Однако перепутал его со случайным прохожим — плиточником, направлявшимся на работу на Дубненский машиностроительный завод. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.