В России выявили уже пять случаев заражения новой мутацией дельта-штамма ковида

В России на сегодняшний день выявили уже пять случаев новой мутации дельта-штамма коронавируса AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камил Хафизов.

"На настоящий момент в РФ выявлено пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а ещё два получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)", — рассказал эксперт.

Хафизов отметил, что институты Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянно наблюдать за изменчивостью патогена на предмет выявления как известных, так и возможных новых геновариантов вируса.