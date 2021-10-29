В России выявили уже пять случаев заражения новой мутацией дельта-штамма ковида
Отметим, что о трёх пациентах с этим вариантом вируса в Москве и области ранее сообщала глава Роспотребнадзора.
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В России на сегодняшний день выявили уже пять случаев новой мутации дельта-штамма коронавируса AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камил Хафизов.
"На настоящий момент в РФ выявлено пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а ещё два получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)", — рассказал эксперт.
Хафизов отметил, что институты Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянно наблюдать за изменчивостью патогена на предмет выявления как известных, так и возможных новых геновариантов вируса.
Напомним, о первых трёх случаях заражения AY.4.2, выявленных в Москве и области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эту вариацию ранее обнаружили в Великобритании. Российские специалисты наблюдают за происходящим, отметила она.
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