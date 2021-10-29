Учёные подтвердили способность ковида вызывать тяжёлые нарушения слуха

Коронавирус способен проникать внутрь улитки уха человека и вызывать тяжёлые нарушения слуха. К такому выводу пришли специалисты Массачусетского технологического института (MIT) и Массачусетской клиники глаз и ушей.

Проведённое исследование показало, что частицы вируса проникают в ткани внутреннего уха, заражают его нервные клетки, что ведёт к последующим нарушениям в работе вестибулярного и слухового аппарата, пояснили профессор Стэнфордского университета (США) Константина Станкович и соруководитель проекта Ли Герке.

К работе учёных подтолкнули пациенты, которые весной прошлого года стали жаловаться на потерю слуха, головокружение, звон в ушах и тошноту. При этом все они перед этим перенесли коронавирус. Тогда специалисты и стали проверять связь на специальной клеточной модели.