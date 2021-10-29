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Учёные подтвердили способность ковида вызывать тяжёлые нарушения слуха

Частицы вируса проникают в ткани внутреннего уха, заражают его нервные клетки, что и приводит к нарушениям в работе вестибулярного и слухового аппарата.

29 октября, 13:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Коронавирус способен проникать внутрь улитки уха человека и вызывать тяжёлые нарушения слуха. К такому выводу пришли специалисты Массачусетского технологического института (MIT) и Массачусетской клиники глаз и ушей.

Проведённое исследование показало, что частицы вируса проникают в ткани внутреннего уха, заражают его нервные клетки, что ведёт к последующим нарушениям в работе вестибулярного и слухового аппарата, пояснили профессор Стэнфордского университета (США) Константина Станкович и соруководитель проекта Ли Герке.

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К работе учёных подтолкнули пациенты, которые весной прошлого года стали жаловаться на потерю слуха, головокружение, звон в ушах и тошноту. При этом все они перед этим перенесли коронавирус. Тогда специалисты и стали проверять связь на специальной клеточной модели.

Ранее учёные из Боливии выяснили, что смертность от коронавируса снижается в высокогорье. По данным Минздрава страны, большая высота служит защитным фактором. Результаты своей работы боливийские исследователи пообещали представить позже.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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