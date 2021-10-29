Пьяный приморец утопил любовницу в реке за отказ от секса

В Приморском крае мужчина в порыве злости утопил любовницу за отказ от секса. Об этом сообщает Пятый канал. Отмечается, что инцидент произошёл возле моста у реки Черниговки.

Пара распивала алкогольные напитки, и в какой-то момент, видимо, под действием спиртного, женщина предложила возлюбленному "поразвлечься". Инициативность дамы пришлась мужчине по душе, однако прямо посреди процесса россиянка передумала и отказалась продолжать.

Поведение партнёрши вызвало у мужчины вспышку гнева — он скинул жертву в реку и стал топить. Увидев, что любовница больше не двигается, подозреваемый вытащил её на берег. Поняв, что женщина мертва, злоумышленник испугался и убежал с места преступления. Сейчас он задержан, но обвинение пока не предъявлено.