НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пьяный приморец утопил любовницу в реке за отказ от секса

Уточняется, что убитая предложила возлюбленному "поразвлечься", но в середине процесса передумала и не захотела продолжать начатое.

29 октября, 13:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Приморском крае мужчина в порыве злости утопил любовницу за отказ от секса. Об этом сообщает Пятый канал. Отмечается, что инцидент произошёл возле моста у реки Черниговки.

Пара распивала алкогольные напитки, и в какой-то момент, видимо, под действием спиртного, женщина предложила возлюбленному "поразвлечься". Инициативность дамы пришлась мужчине по душе, однако прямо посреди процесса россиянка передумала и отказалась продолжать.

В подмосковной Дубне из пистолета с глушителем застрелили мужчину

В подмосковной Дубне из пистолета с глушителем застрелили мужчину

Поведение партнёрши вызвало у мужчины вспышку гнева — он скинул жертву в реку и стал топить. Увидев, что любовница больше не двигается, подозреваемый вытащил её на берег. Поняв, что женщина мертва, злоумышленник испугался и убежал с места преступления. Сейчас он задержан, но обвинение пока не предъявлено.

Ранее Лайф рассказывал, что под Челябинском 12-летняя школьница убила отчима, почти по рукоять вонзив в его сердце нож. Знакомые семьи подозревают, что всё произошло иначе и на самом деле в смерти мужчины виновна его жена.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1