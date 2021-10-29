Пьяный приморец утопил любовницу в реке за отказ от секса
Уточняется, что убитая предложила возлюбленному "поразвлечься", но в середине процесса передумала и не захотела продолжать начатое.
Фото © Pixabay
В Приморском крае мужчина в порыве злости утопил любовницу за отказ от секса. Об этом сообщает Пятый канал. Отмечается, что инцидент произошёл возле моста у реки Черниговки.
Пара распивала алкогольные напитки, и в какой-то момент, видимо, под действием спиртного, женщина предложила возлюбленному "поразвлечься". Инициативность дамы пришлась мужчине по душе, однако прямо посреди процесса россиянка передумала и отказалась продолжать.
Поведение партнёрши вызвало у мужчины вспышку гнева — он скинул жертву в реку и стал топить. Увидев, что любовница больше не двигается, подозреваемый вытащил её на берег. Поняв, что женщина мертва, злоумышленник испугался и убежал с места преступления. Сейчас он задержан, но обвинение пока не предъявлено.
Ранее Лайф рассказывал, что под Челябинском 12-летняя школьница убила отчима, почти по рукоять вонзив в его сердце нож. Знакомые семьи подозревают, что всё произошло иначе и на самом деле в смерти мужчины виновна его жена.
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