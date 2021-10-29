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Суд арестовал бармена, ударившего стулом полицейского ради продолжения вечеринки

Столичный любитель ночных тусовок проведёт под стражей ближайшие два месяца, его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

29 октября, 13:20

Скриншот видео © Пресс-служба суда

Суд арестовал бармена, ударившего стулом полицейского ради продолжения вечеринки. Видео © Пресс-служба суда

Суд в Москве арестовал бармена, который ударил стулом полицейского, проводившего рейд по заведениям столицы в связи с введением новых ограничений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, 30-летний мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, проведёт под стражей по меньшей мере два месяца — до 28 декабря 2021 года.

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Напомним, инцидент произошёл в ночь на 28 октября в одном из баров на Арбате. Как сообщал Лайф, лейтенант полиции в итоге отделался ушибом руки и продолжил работать.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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