Суд арестовал бармена, ударившего стулом полицейского ради продолжения вечеринки. Видео © Пресс-служба суда

Суд в Москве арестовал бармена, который ударил стулом полицейского, проводившего рейд по заведениям столицы в связи с введением новых ограничений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, 30-летний мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, проведёт под стражей по меньшей мере два месяца — до 28 декабря 2021 года.