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Собянин заявил о росте смертности от ковида среди детей в Москве

Сегодня для лечения несовершеннолетних с хроническими заболеваниями, влияющими на работу иммунной системы, введены новые протоколы и новый набор препаратов, уточнил градоначальник.

29 октября, 13:22
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/search?category=media&hostApplied=false&page=1&pagesize=36&q=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F&start=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Москвы</a></p>

Фото © Правительство Москвы

Смертность от коронавируса среди детей в Москве выросла. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась", — сказал градоначальник.

За время пандемии в Москве ковидом заболело 200 тысяч детей

За время пандемии в Москве ковидом заболело 200 тысяч детей

Собянин уточнил, что для несовершеннолетних с хроническими заболеваниями, влияющими на работу иммунной системы, в медучреждениях уже введены новые протоколы лечения и новый набор препаратов, рекомендованный Клиническим комитетом по CoViD-19.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что решение об обязательной вакцинации детей должны принимать специалисты. Сейчас в России почти 60 тысяч несовершеннолетних лечатся от коронавируса, а у половины пациентов из младшей возрастной группы проявляются острые симптомы болезни.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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