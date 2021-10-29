Собянин заявил о росте смертности от ковида среди детей в Москве

Смертность от коронавируса среди детей в Москве выросла. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась", — сказал градоначальник.

Собянин уточнил, что для несовершеннолетних с хроническими заболеваниями, влияющими на работу иммунной системы, в медучреждениях уже введены новые протоколы лечения и новый набор препаратов, рекомендованный Клиническим комитетом по CoViD-19.