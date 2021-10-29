НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Диетолог обозначила проблемы со здоровьем, которые исчезнут, если добавить в рацион бананы

После употребления этих плодов улучшается функционирование почек, они также полезны для профилактики онкологических заболеваний.

29 октября, 13:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Добавление в повседневный рацион такого популярного растения, как банан, может решить три серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщила диетолог Ирина Писарева.

Диетолог рассказала, яйца какого цвета не стоит покупать

Диетолог рассказала, яйца какого цвета не стоит покупать

Как рассказала эксперт, бананы улучшают функционирование почек благодаря витамину К, а также полезны для профилактики онкологических заболеваний (в частности, желудочно-кишечного тракта) из-за большого количества клетчатки и антиоксидантов. Диетолог уточнила, что речь идёт именно о переспелых и потемневших плодах. Такие бананы содержат много антиоксидантов, в них нет жиров, они малокалорийны. Организм получает большое количество энергии и лучше усваивает витамин D, отметила Писарева.

По словам диетолога, переспевшие бананы способствуют выработке специфического белка, который помогает бороться с онкологическими заболеваниями, а также позволяет иммунной системе лучше противостоять развитию раковых клеток.

Диетолог поведала об осеннем продукте, помогающем худеть

Диетолог поведала об осеннем продукте, помогающем худеть

Кроме того, употребление растения может предупреждать возникновение судорог. Этому способствует наличие калия и магния в плодах. По словам эксперта, данную проблему можно решить без дополнительных добавок, просто включив бананы в свой рацион. Кроме того, как отмечает Писарева, они полезны для костей и соединительных тканей.

Ранее диетолог назвала продукты, позволяющие избавиться от бессонницы. Уточняется, что в одних содержится мелатонин, а в других — вещество, которое помогает его вырабатывать.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1