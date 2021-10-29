Диетолог обозначила проблемы со здоровьем, которые исчезнут, если добавить в рацион бананы

Добавление в повседневный рацион такого популярного растения, как банан, может решить три серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщила диетолог Ирина Писарева.

Как рассказала эксперт, бананы улучшают функционирование почек благодаря витамину К, а также полезны для профилактики онкологических заболеваний (в частности, желудочно-кишечного тракта) из-за большого количества клетчатки и антиоксидантов. Диетолог уточнила, что речь идёт именно о переспелых и потемневших плодах. Такие бананы содержат много антиоксидантов, в них нет жиров, они малокалорийны. Организм получает большое количество энергии и лучше усваивает витамин D, отметила Писарева.

По словам диетолога, переспевшие бананы способствуют выработке специфического белка, который помогает бороться с онкологическими заболеваниями, а также позволяет иммунной системе лучше противостоять развитию раковых клеток.

Кроме того, употребление растения может предупреждать возникновение судорог. Этому способствует наличие калия и магния в плодах. По словам эксперта, данную проблему можно решить без дополнительных добавок, просто включив бананы в свой рацион. Кроме того, как отмечает Писарева, они полезны для костей и соединительных тканей.