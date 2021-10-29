Самсонова вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии

Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в итальянском Курмайёре разгромила свою соотечественницу Анну Калинскую со счётом 6:1, 6:2. Призовой фонд соревнований Courmayeur Ladies Open составляет 235 тысяч долларов.

Встреча продолжалась всего 54 минуты. За это время Самсонова исполнила девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати, отдав сопернице одну свою подачу.