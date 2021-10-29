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Самсонова вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии

Её следующей соперницей будет победительница матча между датчанкой Кларой Таусон и Энн Ли из США.

29 октября, 13:31
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVBCdXFAk7f/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lyuda_samsonova_</a></p>

Фото © Instagram / lyuda_samsonova_

Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в итальянском Курмайёре разгромила свою соотечественницу Анну Калинскую со счётом 6:1, 6:2. Призовой фонд соревнований Courmayeur Ladies Open составляет 235 тысяч долларов.

Встреча продолжалась всего 54 минуты. За это время Самсонова исполнила девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати, отдав сопернице одну свою подачу.

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Следующей соперницей Самсоновой будет победительница матча между датчанкой Кларой Таусон и Энн Ли из США. Полуфинал запланирован на субботу, 30 октября.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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