Самсонова вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии
Её следующей соперницей будет победительница матча между датчанкой Кларой Таусон и Энн Ли из США.
Фото © Instagram / lyuda_samsonova_
Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в итальянском Курмайёре разгромила свою соотечественницу Анну Калинскую со счётом 6:1, 6:2. Призовой фонд соревнований Courmayeur Ladies Open составляет 235 тысяч долларов.
Встреча продолжалась всего 54 минуты. За это время Самсонова исполнила девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати, отдав сопернице одну свою подачу.
Следующей соперницей Самсоновой будет победительница матча между датчанкой Кларой Таусон и Энн Ли из США. Полуфинал запланирован на субботу, 30 октября.
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