Астролог Александр Зараев заявил, что период с 23 октября по 2 ноября станет одним из самых сложных в году. А 30 октября Землю накроет магнитная буря, которая может ослабить и без того нестабильную энергетику. Как уберечь себя от последствий, Зараев рассказал Лайфу.

"Дело в том, что именно при переходе Солнца в знак Скорпиона, который начался в третьей декаде октября, обычно происходит очень много потрясений, связанных с нестабильной энергетикой у людей. Буря, которую мы сейчас ожидаем, может усилить разрушительное влияние Скорпиона. Вспышка коронавируса тоже связана с этими ослаблениями энергетики", — рассказал астролог.

Чтобы удержать внутреннюю стабильность и уберечься от инфекций, Зараев советует поддерживать иммунную систему: принимать женьшень, золотой корень, лимонник, витамины группы B. Также следует пить больше воды, больше спать, меньше напрягаться, не выяснять отношения, не конфликтовать, а вместо этого гулять на свежем воздухе.

Вместе с тем астролог отметил, что не стоит потреблять мясо и жирную пищу. Лучше добавить в рацион сухофрукты и компоты, а также "не забывать про два яблока в день".