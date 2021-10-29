Женьшень, сон и никакого мяса: Астролог рассказал, как спастись от последствий надвигающейся магнитной бури
Период с 23 октября по 2 ноября — один из самых сложных в течение года, рассказал эксперт. По его словам, за это время может случиться много потрясений.
Фото © Pexels
Астролог Александр Зараев заявил, что период с 23 октября по 2 ноября станет одним из самых сложных в году. А 30 октября Землю накроет магнитная буря, которая может ослабить и без того нестабильную энергетику. Как уберечь себя от последствий, Зараев рассказал Лайфу.
"Дело в том, что именно при переходе Солнца в знак Скорпиона, который начался в третьей декаде октября, обычно происходит очень много потрясений, связанных с нестабильной энергетикой у людей. Буря, которую мы сейчас ожидаем, может усилить разрушительное влияние Скорпиона. Вспышка коронавируса тоже связана с этими ослаблениями энергетики", — рассказал астролог.
Чтобы удержать внутреннюю стабильность и уберечься от инфекций, Зараев советует поддерживать иммунную систему: принимать женьшень, золотой корень, лимонник, витамины группы B. Также следует пить больше воды, больше спать, меньше напрягаться, не выяснять отношения, не конфликтовать, а вместо этого гулять на свежем воздухе.
Вместе с тем астролог отметил, что не стоит потреблять мясо и жирную пищу. Лучше добавить в рацион сухофрукты и компоты, а также "не забывать про два яблока в день".
Ранее учёный предупредил о скором приближении магнитной бури. Главным источником геомагнитных штормов является мощная вспышка класса X на Солнце, отметил специалист. Однако, по его словам, опасаться стихии не стоит.
Комментариев: 0