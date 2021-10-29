В Киеве поделились планами спасения Европы от замерзания

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, как Украина может выручить страны Евросоюза в условиях газового кризиса. Так, по словам эксперта, в ближайшее время Незалежная собирается значительно увеличить поставки дров в Европу.

"Это, безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен "Северный поток – 2", у них не хватает 70 миллиардов кубометров газа для покрытия этих нужд", — передаёт агентство "Голоc.ua" его слова.