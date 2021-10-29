В Киеве поделились планами спасения Европы от замерзания
Эксперт также считает, что власти Украины отменят мораторий на вывоз древесины, в том числе кругляка. К тому же это было одним из условий предоставления транша от Еврокомиссии в размере 600 млн евро.
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Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, как Украина может выручить страны Евросоюза в условиях газового кризиса. Так, по словам эксперта, в ближайшее время Незалежная собирается значительно увеличить поставки дров в Европу.
"Это, безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен "Северный поток – 2", у них не хватает 70 миллиардов кубометров газа для покрытия этих нужд", — передаёт агентство "Голоc.ua" его слова.
Чаленко добавил, что Незалежная сейчас находится в топ-10 европейских стран по количеству лесов. Он также поделился мнением, что украинские власти отменят мораторий на массовый вывоз древесины, в том числе кругляка. К тому же это было одним из условий предоставления транша от Еврокомиссии в размере 600 миллионов евро.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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