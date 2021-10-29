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"Выходил без флага": Костя Цзю заявил, что никогда не выступал за Россию

Его профессиональная карьера продолжалась с 1992 по 2005 год.

29 октября, 13:38
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю заявил, что никогда не представлял Россию во время выступлений на профессиональном ринге. Об этом он рассказал в интервью на ютуб-канале Hustle MMA.

"Выходил с флагом первое время, а потом вообще без флага. Понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт — это немного другое. <...> Прожил в Австралии более 20 лет, и эта страна приняла меня как родного. Я уезжал из Советского Союза, из другой страны совершенно, которая полностью поменялась. Я никогда не выступал за Россию", — сказал Цзю.

Профессиональная карьера спортсмена продолжалась с 1992 по 2005 год. В 34 боях он одержал 31 победу (в 25 из них — нокаутом).

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В любительском боксе Цзю в 1991 году победил на чемпионате мира в весовой категории до 63,5 килограмма. Также он дважды выигрывал золото на чемпионатах Европы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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